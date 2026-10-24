Wiederaufbau in Bad Neuenahr
Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2028 abgeschlossen sein
Am Platz an der Linde in Bad Neuenahr wird gerade fleißig gebaut.
Am Platz an der Linde in Bad Neuenahr wird gerade fleißig gebaut.
Jochen Tarrach

Bad Neuenahr bekommt schrittweise ein neues Zentrum: Gerade laufen die Arbeiten am Platz an der Linde. Wir geben einen Überblick darüber, was schon geschehen ist und was noch ansteht, bis die Bauarbeiten im Frühjahr 2028 ein Ende finden sollen.

Lesezeit 2 Minuten
Derzeit laufen immer noch viele groß angelegte Bauarbeiten zur Wiederherstellung der Innenstadt von Bad Neuenahr. Nachdem mit der Ahrstraße und der Poststraße der erste Bauabschnitt inzwischen abgeschlossen werden konnte, läuft nun mit der Erneuerung des Platzes an der Linde zweite Teil des Projekts.
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