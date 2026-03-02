Neue Straßenführung geplant
Bauarbeiten an Behelfsbrücke der L79 rücken näher
Erste Rodungsarbeiten deuten auf einen baldigen Beginn der Bauarbeiten bei Leimersdorf hin.
Thomas Weber

Die Gemeinde Grafschaft hat die Vegetation entlang der L79, die mit einer Behelfsbrücke über den Leimersdorfer Bach führt, gerodet. Hintergrund ist, dass die SGD Nord jetzt aktiv an der Genehmigung für eine neue Straße und einen Radweg arbeitet.

Knapp zehn Jahre, nachdem Starkregen eine Brücke über den Leimersdorfer Bach bei Birresdorf zerstörte und eine Behelfsbrücke eingebaut wurde, geht die Umsetzung der neuen Planungen los. Die Straße wird begradigt, ein Radweg angelegt und es entsteht ein Rückhaltebecken für den Leimersdofer Bach.

Kreis AhrweilerVerkehr

