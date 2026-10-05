Flutfolgen in Bad Neuenahr Bauarbeiten am Platz an der Linde sind gestartet Jochen Tarrach 05.10.2026, 16:00 Uhr

i Für die nächsten Monate wird der Platz an der Linde in Bad Neuenahr eine größere Baustelle sein, denn auch die zentrale Begegungsstätte wurde bei der Flut schwer geschädigt und muss instandgesetzt werden. Jochen Tarrach

Der Platz an der Linde in Bad Neuenahr wird nun auch zur Baustelle: Nach der Flut haben am Montag die finalen Wiederherstellungsarbeiten begonnen. Pünktlich zum Frühling sollen Poststraße und Platz dann fertig sein.

Nicht allein der Kurpark, sondern auch der Platz an der Linde an der Poststraße in der Mitte des Ortes zählt zu den Herzstücken der Stadt. Während die Straße nun fertiggestellt ist, fehlt nur noch dieses zweite Herzstück, denn auch der zentrale Platz wurde von der Flut 2021 schwer getroffen.







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