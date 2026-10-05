Der Platz an der Linde in Bad Neuenahr wird nun auch zur Baustelle: Nach der Flut haben am Montag die finalen Wiederherstellungsarbeiten begonnen. Pünktlich zum Frühling sollen Poststraße und Platz dann fertig sein.
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Nicht allein der Kurpark, sondern auch der Platz an der Linde an der Poststraße in der Mitte des Ortes zählt zu den Herzstücken der Stadt. Während die Straße nun fertiggestellt ist, fehlt nur noch dieses zweite Herzstück, denn auch der zentrale Platz wurde von der Flut 2021 schwer getroffen.