Antrag liegt beim Kreis Bau des Ahrweiler Feuerwehrhauses rückt langsam näher Jochen Tarrach 05.02.2025, 12:00 Uhr

i Unter Verwendung von viel Holz soll sich das neue Feuerwehrgerätehaus in Ahrweiler gut in die Umgebung einpassen Büro Drei Architekten Stuttgart

Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Ahrweiler geht in die nächste Runde: Der Bauantrag liegt nun der Kreisverwaltung vor. Wenn alles glatt läuft, könnte die Wehr im April 2027 einziehen.

Einen Schritt weiter in Richtung Realisierung ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Ahrweiler mit der wichtigen Feuerwehr-Schaltzentrale auf der südlichen Ahrseite. Die große Flut der Ahr im Jahr 2021 hat einen solchen Bau notwendig gemacht, da die Wassermassen das bisherige Gebäude auf der nördlichen Ahrseite so schwer geschädigt hatten, dass ein Wiederaufbau nicht sinnvoll erschien.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen