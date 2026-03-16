Grundstein gelegt Bau der neuen Feuerwache Ahrweiler offiziell gestartet Jochen Tarrach 16.03.2026, 12:00 Uhr

i So soll das neue Gebäude mit Sozialtrakt und Fahrzeughallen einmal aussehen. Drei Architekten, Stuttdart / Jochen Tarrach. Jochen Tarrach

Der Grundstein ist gelegt, nun kann der Bau des Feuerwehrhauses in Ahrweiler auch offiziell durchstarten. Die neue Heimat der Wehr entsteht auf dem ehemaligen Gelände des Ahrstadions an der Ramersbacher Straße. 2027 soll das Gebäude fertig sein.

Fast vier Jahre mussten die Feuerwehrleute der Löschgruppe Ahrweiler mit ihrem Löschzugführer Daniel Schopp warten, ehe nun am Freitag im Beisein zahlreicher Bürger und Gäste der Grundstein für ihr neues Gerätehaus gelegt werden konnte. Um die Nachwelt an diesen feierlichen Augenblick erinnern zu können, wurde von Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen gemeinsam mit dem Ersten Beigeordneten Peter Diewald sowie Staatssekretär Daniel Stich aus dem ...







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