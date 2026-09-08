300 Jahre, eine heilige Holzfigur und eine Lilie, die einst zu blühen begann: In Barweiler zieht die Marienwallfahrt Gläubige aus der Region an. Nun wurde das Jubiläum mit Pontifikalamt gefeiert, das Bischof Stephan Ackermann zelebrierte.
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Die Wallfahrt nach Barweiler zum Gnadenbild „Unserer Lieben Frau mit der Lilie – Königin des Friedens“ ist seit 300 Jahren ein Anliegen für Pilger. Bischof Stephan Ackermann aus Trier zelebrierte daher am Sonntag ein Pontifikalamt in der Barweiler Kirche.