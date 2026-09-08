Lilienwunder von 1726 gedacht Barweiler feiert 300 Jahre Wallfahrt mit Pontifikalamt Werner Dreschers 08.09.2026, 10:00 Uhr

i Das Pontifikalamt zum 300-jährigen Bestehen der Wallfahrt Werner Dreschers

300 Jahre, eine heilige Holzfigur und eine Lilie, die einst zu blühen begann: In Barweiler zieht die Marienwallfahrt Gläubige aus der Region an. Nun wurde das Jubiläum mit Pontifikalamt gefeiert, das Bischof Stephan Ackermann zelebrierte.

Die Wallfahrt nach Barweiler zum Gnadenbild „Unserer Lieben Frau mit der Lilie – Königin des Friedens“ ist seit 300 Jahren ein Anliegen für Pilger. Bischof Stephan Ackermann aus Trier zelebrierte daher am Sonntag ein Pontifikalamt in der Barweiler Kirche.







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