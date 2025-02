Große Kappensitzung Barweiler Dreigestirn zeigt sich „janz jeck“ Werner Dreschers 17.02.2025, 16:00 Uhr

i Sitzungspräsident Jürgen Fleischer proklamiert zu großem Jubel das Dreigestirn: Jungfrau Ute, Prinz Sandra, Bauer Karin. Werner Dreschers

In Barweiler stand am Wochenende die große Kappensitzung auf dem Programm. Höhepunkt dabei: natürlich der Auftritt und die Proklamation des Dreigestirns, bestehend aus Prinz Sandra Kasper, Bauer Karin Graichen und Jungfrau Ute Möseler.

Mit einem munteren Programm feierte Barweiler am vergangenen Wochenende den Karnevalsauftakt. Besonderheit ist, dass in Barweiler die Theaterfreunde sich auch um das närrische Geschehen im Ort kümmern. Pünktlich um 19.11 Uhr eröffnete Sitzungspräsident Jürgen Fleischer in der Barweiler Narhalla, in die das Gemeindehaus bis Aschermittwoch verwandelt ist, die Kappensitzung.

