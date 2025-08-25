Im Rahmen der Burgbrohler Kirmes sind sowohl der Josefsplatz im Ort als auch die barocke Josefssäule wiedereingeweiht worden. Für viele Bürger war dies ein willkommener Anlass zum Feiern.

Eine wunderschöne Burgbrohler Kirmes begann am Freitag mit dem traditionellen Anschießen durch die Brohler Böller und dem Fassanstich. Begleitet vom Musikverein Burgbrohl, weihte Pastor Horst Küllmer von der evangelischen Kirchengemeinde den neugestalteten Josefsplatz ein. Bürgermeisterin Simone Schneider dankte der Freiwilligen Feuerwehr, dem Türkisch-Deutschen Kulturverein, der Karnevalsgesellschaft, den 5/4-Damen mit ihrer Tanzgarde, dem Förderverein der katholischen Kita Regenbogen, dem TuS Niederoberweiler, der Firma Jambo sowie den Mitarbeitern des kommunalen Bauhofs für ihre Unterstützung.

i Viele kamen, um die Einweihung der Säule und des Platzes anzusehen. Eberhard Thomas Müller

So bot die Kirmes Hüpfburgen- und Spielparcours, Kinderschminken, Zuckerwatte, Popcorn und Waffeln, türkische Spezialitäten, Kaffee und Kuchen, Pommes frites, Bratwurst, Bier Wein und Sekt. Mit der beliebten Band Skybagg feierten zahlreiche Gäste den Samstagabend.

Der Sonntag begann mit dem Kirmeshochamt in der Kirche St. Johannes der Täufer, musikalisch gestaltet von den Kirchenchören Burgbrohl und Wassenach. Den großen Festzug begleiteten die Gleeser Musikanten zum Josefsplatz, wo Pfarrer Markus Arndt die renovierte barocke Josefssäule, 1786 durch den Reichsfreiherrn von und zu Bourscheidt als frei stehende Bildsäule erbaut, am neuen Standort segnete.

i Die Josefssäule in Gänze Eberhard Thomas Müller

Bürgermeisterin Simone Schneider ging auf die bewegte Geschichte der Säule ein, „ein seltener Schatz im rheinischen Raum“. 1921 wurde die im Zuge des Ersten Weltkriegs stark beschädigt Säule wiederaufgebaut, musste aber 1938 erneut ab- und 1954 wiederaufgebaut werden, dann allerdings auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Im Zuge der aktuellen Neugestaltung des Josefsplatzes wurde die barocke Säule mit dem heiligen Josef und dem Jesuskind durch Ralf Bell-Schäfgen und dessen Team der Bildhauerei Netzer Mühle grundlegend restauriert und gereinigt, sodass sie als Zeichen rheinischen Glaubens und Zuversicht auf dem Josefsplatz erstrahlt.