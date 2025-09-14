Drei Tage lang herrschte im Sinziger Schlosspark wieder das Mittelalter. Hier kamen jene zusammen, die sich auch in der Vergangenheit zu Hause fühlen - und diese mit Spaß zum Leben erwecken.

Wenn am zweiten Septemberwochenende der mittelalterliche Barbarossamarkt in den Sinziger Schlosspark ruft, ist die Veranstaltung des Vereins „Wir helfen“ naturgemäß ein Selbstläufer. Insbesondere dann, wenn die Organisatoren so einen Dusel mit dem Wetter hatten wie zur 23. Auflage an diesen drei Tagen. Nur am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag setzte Regen ein – gerade als die Feuershow mit Markt-Urgestein Gaukler Kasper ihr Ende gefunden hatte.

Authentischer Ausflug in die Vergangenheit

Schon der Freitagabend lockte bei freiem Eintritt die ersten Historienfans an, die sich an Kirschbier, Met, Holunderlimonade und leckeren Speisen wie aus der Taverne zum Tanzenden Einhorn oder von der Flammlachs-Bude gütlich taten. Die verschiedenen Gruppen aus unterschiedlichen Epochen des Mittelalters, Schausteller, Musiker und Händler legen auf ihr Erscheinungsbild und ihr zeitgemäßes Gehabe auch in sprachlicher Hinsicht großen Wert und waren Garanten für den authentisch wirkenden Gesamteindruck des Marktes. Denn es war zu spüren: Die meinen das ernst.

i Die Frauen von Bandia Skadi boten das Stechen von Tattoos und stylische Frisuren an. Judith Schumacher

„Das ist mehr als ein gelebtes Hobby. Fünf Tage in der Woche laufe ich verkleidet herum, aber am Wochenende auf den Märkten kann ich meinem persönlichen Lebensgefühl nachgehen“, beschrieb etwa Dirk Matthé vom germanischen Clan Wotan sein Faible. Sein „König“ Michael Steinbach und der Rest der Truppe sehen das genauso. „Wir sind wie eine große Familie, die sich zurück auf ihre Wurzeln besinnt“, erklärte Steinbach.

Der Sarafi-Stamm, der Tribal Belly (Bauchtanz) in fantastischen Kostümen praktiziert, schwärmte: „Wir können überall auf der Welt mit Tänzern agieren ohne irgendwelche einstudierte Choreografien, wir stehen für Wüste, Wind und wilde Weiber“, erklärten die Frauen ihre Passion. Erstmals war Axtwerferin Joana mit auf dem Barbarossamarkt vertreten und animierte ihre Kundschaft mit herbem Charme, ins Schwarze zu treffen. „Es gibt doch nichts Schöneres, als Leute ein bisschen zu beleidigen und dafür auch noch entlohnt zu werden“, sagte sie mit breitem Lächeln. Nicht immer seien alle für das mittelalterliche Angebot in seiner Vielfalt zu haben.

i Mit ihr sollte man sich besser nicht anlegen: Axtwerferin Joana. Judith Schumacher

Ihre Standnachbarn, die Armbrustschießen für die jüngsten Besucher anboten, konnten sich dann und wann auch mal Kommentare von Eltern anhören, die es nicht guthießen, dass ihrem Nachwuchs beigebracht würde, auf die Abbildungen von Tieren zu schießen. Die jungen Burgfräulein, Ritter und Knappen hatten jedenfalls ihren Spaß.

Hexenfliegen und Gaukelei

Das galt auch für die Hexenflugschule von Federwolf, das Bogenschießen, Töpfern oder schlicht die Strohburg, die mit ihren aufeinandergestapelten Rundballen fraglos die Hauptattraktion für die Kleinsten darstellte. Mit Ausnahme von Gaukler Kasper natürlich, dem es in seiner unnachahmlichen Art und Weise wieder gelang, sein Publikum mit Jonglage, Artistik und Humor in den Bann zu ziehen.

Schön-schaurig anzusehen war Ede der Bettler mit seiner detailreichen Kostümierung inklusive Kakerlake auf dem Zeh. Judith Schumacher Die Faszination für vergangene Zeiten teilen auch die Mitglieder der Gruppe Oestersund, die Wert auf archaische Details wie etwa bei Speisen und Kochgeräten legt. Judith Schumacher Sorgen mit ihrer Hexenflugschule für eine weitere Attraktion des Barbarossamarktes: Das Team von Federwolf Karsten Wollny-Senftleben mit Ehefrau Madline. Judith Schumacher Ein echter Hingucker: Für den Clan Wotan ist die Liebe zum Mittelalter mehr als ein Hobby. Judith Schumacher Die Hexenschänke machte sich gut vor der Kulisse des Sinziger Schlosses. Judith Schumacher Die Musiker sorgten für eine authentische Geräuschkulisse, nur unterbrochen durch Trinksprüche und Jubel der Besucher. Judith Schumacher Seit dem ersten Barbarossamarkt mit vertreten: Pan, der Schmied. Judith Schumacher Kein Barbarossamarkt ohne sie: Die Taverne zum Tanzenen Einhorn aus Königsfeld bot auch Wild in Bioqualität an. Judith Schumacher Eine kleine Stärkung für Gaukler Kasper mit Partnerin Leoni Arends, bevor er sich mit seinen Showeinlagen ins Getümmel stürzt. Judith Schumacher 1 / 9

Während die Lagergruppen, die sich auf der Jahnwiese und im Schlosspark niedergelassen hatten, das Publikum mit Schaukämpfen beeindruckten, spielten die verschiedenen Musiker mal hier und mal dort auf. Mit dabei waren Barde Sascha Lettau, Porca Pellere und Unkenpfuhl aus Sinzig sowie Saltatio draconum.

Am Sonntag hatte sich mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch als Schirmherr der Veranstaltung hoher Besuch angesagt. „Zumindest hierdurch bekommen wir etwas Wertschätzung für unseren Verein mit dem Engagement der Ehrenamtlichen, das diese auch nach der Flutkatastrophe als Helfer oder während der Corona-Pandemie im Impfzentrum geleistet haben“, so Jürgen Fleischmann vom Vorstand von „Wir helfen“.

Die gesamte Planung und Ausrichtung des Barbarossamarktes wird von dessen Familie, federführend Tochter Anna Küffner und Freunden, übernommen. Alle Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Standgebühren und den vereinseigenen Verkaufsständen fließen direkt in wohltätige Zwecke. In diesem Jahr konnten bereits 10.000 Euro im Kreis Ahrweiler gespendet werden, so an das Frauenhaus Ahrweiler, das Tierheim Remagen und das Sinziger Jugendzentrum HoT.