Hingucker bei Mittelalterfest Barbarossamarkt bringt Gaukler und Hunnen nach Sinzig Judith Schumacher 20.09.2026, 15:00 Uhr

i Hoch hinaus schleuderte Gaukler Kasper seine Utensilien und wurde vom Publikum mit Applaus überflutet. Judith Schumacher

Die Stadt Sinzig wurde am Wochenende wieder zur mittelalterlichen Hochburg: Zum Barbarossamarkt kamen etliche Besucher, die sich für die Epoche interessieren. Und so gab es auch viel Ungewöhnliches zu erleben und zu bestaunen.

Seit nahezu einem Vierteljahrhundert veranstalten die Akteure des Sinziger Vereins „Wir helfen“, der aus dem Förderverein Frauenhaus hervorgegangen ist, den beliebten mittelalterlichen Barbarossamarkt und haben seither unter anderem aus dem Reinerlös des Festes 450.







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