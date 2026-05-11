Polizei spart lange mit Info
Banküberfall in Sinzig: Was bis Montag noch bekannt ist
Bilder von dem Tag der Geiselnahme in der Sinziger Innenstadt.
Bilder von dem Tag der Geiselnahme in der Sinziger Innenstadt.
Martin Gausmann

Die Polizei hält sich auch am Montag nach dem Banküberfall in Sinzig bedeckt bezüglich weiterer Informationen zur Fahndung oder dem Hergang des Bankraubes. Doch es gibt zumindest einige neue Details.

Lesezeit 2 Minuten
Sehr schwer tut sich die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz damit, weitere Details zur mutmaßlichen Geiselnahme vom Freitag, 8. Mai, in Sinzig herauszugeben. Dort war gegen 9 Uhr morgens ein Geldtransporter vor einer Bank in der Innenstadt von einem oder mehreren Tätern überfallen worden.

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