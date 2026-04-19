Erster „Tag der Vereine“
Bandorf feiert seine Vereine und regt zum Mitmachen an
Nancy Klattenhoff und Christina Schnettker freuen sich als Vorsitzende der Fraueninitiative über aktuell 53 Mitglieder.
Nancy Klattenhoff und Christina Schnettker freuen sich als Vorsitzende der Fraueninitiative über aktuell 53 Mitglieder.
Judith Schumacher

Bandorf zeigt, wie lebendiges Dorfleben geht: Vier Vereine präsentieren Tradition, Ehrenamt und den geplanten Neubau des Backes beim ersten „Tag der Vereine“. Von Backtagen bis Bobbycar-Rennen verbinden gemeinsame Projekte Jung und Alt.

Lesezeit 2 Minuten
Was macht das Leben in einem Dorf aus? Es steht und fällt mit den Menschen, die dort aktiv sind und etwas für die Gemeinschaft tun. Mit seinen rund 800 Einwohnern liegt der Oberwinterer Ortsteil Bandorf etwas versteckt in einer Talsenke zwischen Birgel und Unkelbach.

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