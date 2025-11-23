Baltes räumt mit kursierenden Fehlinformationen auf

In Mayschoß machen offenbar Informationen die Runde, wonach in Anschlussverträgen für das Dorfwärmenetz der Weiterbetrieb von vorhandenen Anlagen ausgeschlossen werde. Darauf reagieren nun Gerd Baltes und die Energie Mayschoß GmbH.
Unsicherheit und vor allem ein Zögern beim Abschluss eines Anschlussvertrages ans neue Dorfwärmenetz in Mayschoß: Dafür haben sich schnell verbreitende Informationen gesorgt, wonach nach dem Anschluss ans Heizungsnetz in einem Haus der langjährig mit Holz beheizte Kachelofen, Kaminofen oder offene Kamin nicht weiter betrieben werden dürften.