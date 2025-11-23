Dorfwärmenetz in Mayschoß Baltes räumt mit kursierenden Fehlinformationen auf Frank Bugge 23.11.2025, 13:00 Uhr

i Noch und mittlerweile in der fünften Heizperiode nach der Flut laufen die Übergangsheizungen in Dernau. Nach dem Anschluss ans Dorfwärmenetz darf der Kamin im Haus mit Holz weiterhin genutzt werden. Foto: Frank Bugge Frank Bugge

In Mayschoß machen offenbar Informationen die Runde, wonach in Anschlussverträgen für das Dorfwärmenetz der Weiterbetrieb von vorhandenen Anlagen ausgeschlossen werde. Darauf reagieren nun Gerd Baltes und die Energie Mayschoß GmbH.

Unsicherheit und vor allem ein Zögern beim Abschluss eines Anschlussvertrages ans neue Dorfwärmenetz in Mayschoß: Dafür haben sich schnell verbreitende Informationen gesorgt, wonach nach dem Anschluss ans Heizungsnetz in einem Haus der langjährig mit Holz beheizte Kachelofen, Kaminofen oder offene Kamin nicht weiter betrieben werden dürften.







Artikel teilen

Artikel teilen