An den Bahnübergängen entlang des Schienenstrangs für die Brohltalbahn kommt es immer wieder zu unfallträchtigen Situationen. Und manchmal „knallt“ es dann tatsächlich. Darüber sprach unsere Zeitung mit dem Chef der Bahngesellschaft.

Vier Züge fahren pro Tag auf den Gleisen durch das Brohltal. Das ist sicherlich ein übersichtliches Verkehrsaufkommen auf dieser teils sehr idyllischen Schienenstrecke im Kreis Ahrweiler. Gleichwohl kommt es an den Bahnübergängen immer wieder zu Unfällen, weil andere Verkehrsteilnehmer im Moment des Überquerens wohl nicht mit einem Zug rechnen.

Tödlicher Unfall im Vorjahr

Wie Stefan Raab, Geschäftsführer der Brohltal-Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH, weiß, sind ausgerechnet Einheimische an den meisten Unfällen beteiligt. „Die kennen sich gut aus und denken offenbar, dass schon kein Zug kommen werde. Oder sie achten schon gewohnheitsmäßig nicht mehr auf die Bahnübergänge“, vermutet Raab.

Dabei ist eine Kollision mit einem Zug alles andere als ein Parkplatzunfall. Auch wenn die Züge im Brohltal nicht schneller als 20 km/h fahren, reicht die Masse des Riesen aus Eisen allemal für Unfälle mit schwerwiegenden Folgen aus. Der tödliche Unfall in Burgbrohl im vergangenen Jahr belegt das auf tragische Art und Weise.

Doch auch in diesem Jahr verzeichnet Raab bereits zwei Unfälle mit Blechschäden an Bahnübergängen im Brohltal. Hinzu kommen noch zwölf Anzeigen, die die Gesellschaft wegen rücksichtslosem Verhalten an Bahnübergängen bei der Polizei Remagen gestellt hat. Doch auch das scheint nicht jeden Verkehrsteilnehmer zu interessieren.

Halbschrankenanlagen an allen Bahnübergängen würden die Sicherheit für alle Beteiligten zweifellos deutlich erhöhen. „Eine technische Sicherung wäre schön, auch für unsere Mitarbeiter und erst recht nach dem tödlichen Unfall“, sagt Raab. Allerdings, so vermutet er, würde es wohl wieder Unbelehrbare geben, die die Schranken umfahren.

Davon abgesehen sei die Aufrüstung der Streckeninfrastruktur mit Schranken mit einer hohen Investition verbunden, die aus Sicht von Raab unrealistisch erscheint. Die Entscheidung darüber müsste allerdings der Landesbetrieb Mobilität treffen, der laut Raab für die Infrastruktur der Bahnstrecke verantwortlich zeichnet, während seine Gesellschaft „nur“ die Züge auf der Strecke fahren lässt.

So bleiben die Bahnübergänge im Brohltal bis auf Weiteres durch Andreaskreuze abgesichert, in deren Mitte ein rotes Licht blinkt, sobald sich ein Zug nähert. „Dieses Signal“, betont Stefan Raab, „sollte eigentlich reichen, damit Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer Vorsicht walten lassen.“

i Auf dem parallel zur B 9 am Hafen in Brohl-Lützung verlaufenden Rangiergleis werden die Rungenwagen mit dem sicher verladenen Holz für Österreich und Rumänien als Zug zusammengestellt. Frank Bugge

An zwei Bahnübergängen, dazu zählt auch der über die B9 in Brohl-Lützing, sichert darüber hinaus auch noch der Lokführer die Überfahrt über die Straße mit ab. Dafür steigt er von der Lok und schwenkt für Autofahrer und Co auf der B9 gut sichtbar eine Fahne. Ein Job, bei denen die Lokführer trotzdem ein unangenehmes Gefühl beschleicht, weiß der Geschäftsführer der Bahngesellschaft.

Die Brohltalbahn rangiert nicht nur einmal im Monat einen Holzzug in Brohl-Lützing über die B9. Regelmäßig verkehrt auch der „Vulkan-Express von Brohl bis Engeln. Dabei kommt - zur Freude von Touristen und Bahnnostalgikern - auch die Dampflok zum Einsatz.