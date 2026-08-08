Bei Sofortprogramm nicht dabei
Bahn: Mehr Sicherheit am Bahnhof Remagen geschaffen
Publikumsverkehr am Bahnhof Remagen. Sicherheitspersonal ist nicht zu erkennen.
Publikumsverkehr am Bahnhof Remagen. Sicherheitspersonal ist nicht zu erkennen.
Thomas Weber

Laut Deutsche Bahn können sich Zugreisende am Bahnhof Remagen deutlich sicherer fühlen. Bei deinem DB-Sofortprogramm findet der Halt in Remagen aber keine Berücksichtigung. Wir haben auch bei der Polizei in Sachen Sicherheit nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Die Sicherheit am Remagener Bahnhof ist verbessert worden. Das sagt zumindest die Deutsche Bahn. Der ist es ein Anliegen, dass sich die Reisenden auf den bundesweit 5400 Bahnhöfen sicher fühlen. Profitiert auch Remagen von angekündigten Maßnahmen?
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