Bagger reißt bekanntes Flutkunsthaus in Dernau ab

Das wohl bekannteste Fotomotiv der Helferzene nach der Flutkatastrophe ist Geschichte. Das Flutkunsthaus in Dernau ist am Donnerstag abgerissen worden. Wir haben mit den Eigentümern gesprochen, wie es nun weitergeht.
Lesezeit 3 Minuten
Ein schwerer Bagger hat vier Jahre und 140 Tage nach der Flut im Ahrtal eines der am meisten fotografierten Häuser und das vielleicht berühmteste Haus dem Erdboden gleichgemacht. Das mit Gemälden und Sprüchen sowie unzähligen Handabdrücken geschmückte Flutkunsthaus an der Hauptstraße in Dernau gibt es nicht mehr.