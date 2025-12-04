Beliebter Fotospot der Helfer Bagger reißt bekanntes Flutkunsthaus in Dernau ab Frank Bugge 04.12.2025, 14:11 Uhr

i An der Hauptstraße von Dernau "frisst" sich der Abrissbagger Stück für Stück von hinten in das Flutkunsthaus und reißt es ab. Frank Bugge

Das wohl bekannteste Fotomotiv der Helferzene nach der Flutkatastrophe ist Geschichte. Das Flutkunsthaus in Dernau ist am Donnerstag abgerissen worden. Wir haben mit den Eigentümern gesprochen, wie es nun weitergeht.

Ein schwerer Bagger hat vier Jahre und 140 Tage nach der Flut im Ahrtal eines der am meisten fotografierten Häuser und das vielleicht berühmteste Haus dem Erdboden gleichgemacht. Das mit Gemälden und Sprüchen sowie unzähligen Handabdrücken geschmückte Flutkunsthaus an der Hauptstraße in Dernau gibt es nicht mehr.







