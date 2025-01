Mut zum Wiederaufbau Bäcker hält mit Brotvisorium in Mayschoß die Stellung 15.01.2025, 06:00 Uhr

i Bei Wido Ockenfels gab es das erste Brötchen nach der Flut. Er hat schnell wieder einen provisorischen Laden in Mayschoß eröffnet. Dreieinhalb Jahre nach der Katastrophe steht er kurz davor, sein neues Geschäft zu eröffnen. Beate Au

Manchmal sind es die kleinen Lichtblicke, die Hoffnung verbreiten in einem Tal, in dem der Wiederaufbau verschiedene Geschwindigkeiten hat. In Mayschoß sind in der Bäckerstube von Wido Ockenfels die Tage des Provisoriums gezählt.

Ein Schwätzchen halten, eine Tasse Kaffee trinken – einfach Menschen treffen. Wer im Brotvisorium an der Rotweinstraße in Mayschoß einkehrt, spürt: Hier gibt es nicht nur Backwaren, sondern hier werden auch Neuigkeiten ausgetauscht. Man kennt sich, und die Bürger wissen das Angebot zu schätzen – auch wenn im Brotvisorium alles noch, wie es der Name ja auch schon sagt, ein bisschen provisorisch ist.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen