Die Ahrtal Marketing GmbH und die Tourist-Info in Bad Neuenahr müssen umziehen. Für sie geht es aus den Kurparkliegenschaften vorübergehend ins Badehaus und die Kurkolonaden des Steigenberger Hotels. Im September geht der Umzug los.

Der geplante Wiederaufbau des Gebäudes „Kurparkterrasse – ehemaliges Kurparkcafé/Kleine Bühne“ im südlichen Bereich des Kurparks an der Oberstraße wirft seine Schatten voraus. Die im Januar 2026 beginnenden Bauarbeiten erfordern, dass die bisherigen Mitnutzer, die Ahrtal Marketing GmbH (AMG) mit ihren beiden Geschäftsführern Jan Ritter und Andreas Lambeck sowie die Tourist Information, temporär in andere Räume umziehen müssen. Bis Ende September soll der Umzug erfolgen.

So bestätigt AMG-Geschäftsführer Jan Ritter, dass während des Umbaus des ehemaligen Kurpark-Cafés die AMG mit den Büros temporär gegenüber im bis dahin wiederhergestellten Verwaltungstrakt des Thermalbadehauses der Kur AG unterkommen wird. Auch die Tourist Information wird in das Ladenlokal des ehemaligen Modehauses Zetnik an der Kurgartenstraße in den Kolonnaden des Steigenberger Hotels wandern.

Neue Räume für die Marketing GmbH im Herbst 2027

Klappt es mit den Bauterminen besser als zum Beispiel in der Poststraße, soll nach Vorausschau des Architekten im ersten Quartal 2026 Baubeginn sein. Im dritten Quartal 2027 könnten dann die Marketing GmbH sowie die Tourist Information in die neuen Räume einziehen.

12,07 Millionen Euro soll es nach ersten Berechnungen des Architekten Johannes Zepf von den „Formaat Architekten“ aus Mainz kosten, das Gebäude am Südrand des Kurparks so herzurichten, dass es als erweitertes zweistöckiges Gebäude für die beiden städtischen Einrichtungen und weitere Nutzer, wie zum Beispiel auch die Verwaltung der neuen Bücherei, die in der neuen Kurparkbebauung entstehen soll, ausreichende Büro- und Konferenzräume bietet.

Da das derzeit noch vorhandene Gebäude am Rand des Kurparks erheblich von der Flut im Jahr 2021 getroffen wurde, können die Kosten zu einem erheblichen Teil über den Wiederaufbaufonds von Bund und Land finanziert werden. Das bedeutet, die Kosten für den Keller mit diversen technischen Anlagen sowie das Erdgeschoss.

Auf die Erweiterung des Obergeschosses trifft das jedoch nicht zu, da es nicht von der Flut erreicht wurde und es bisher weitgehend aus aufgesetzten Containern bestand. Trotz des warmen Geldregens aus Mainz und Berlin wird für die Stadt nach aktuellem Stand ein Eigenanteil von rund 1,21 Millionen Euro bleiben.

So soll das neue Gebäude aussehen

Wie das vergrößerte Gebäude im Kurpark aussehen soll, erläuterten Architekt Zepf und AMG-Geschäftsführer Jan Ritter innerhalb einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt. Die derzeit als Obergeschoss genutzten Container werden verschwinden und durch ein Obergeschoss in moderner Holzständerbauweise mit Holzfassaden ersetzt werden.

Um dem Umweltschutz gerecht zu werden, wird das Flachdach eine leistungsstarke Fotovoltaik-Anlage bekommen. Der Versammlungsraum im Untergeschoss, die Kleine Bühne, wird bleiben, aber keine Gastronomie angesiedelt werden. Insgesamt gesehen soll sich das Gebäude harmonisch an die Architektur der neuen Kurparkliegenschaften anpassen.