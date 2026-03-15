Neubau des Freizeitbads Bad Neuenahrs Stadtrat gibt Vorplanungen zum Twin frei Jochen Tarrach 15.03.2026, 14:00 Uhr

i Noch steht das Lenné-Schlösschen im Hintergrund allein da, aber in absehbarer Zukunft wird hier das neue Twin-Freizeitbad entstehen. Jochen Tarrach

Nach einer aktuellen Kostenschätzung soll der Neubau des Freizeitbads Twin in Bad Neuenahr 33,4 Millionen Euro kosten. Spätestens Ende dieses Sommers soll der Bauantrag für die Kombination aus Hallen- und Freibad gestellt werden.

Bereits in seiner Sitzung am 10. Juli 2025 hat der Stadtrat zum Neubau des Twin die Verwaltung beauftragt, auf der Grundlage der Vorschläge des beauftragten Ingenieurbüros Krieger sowie der Ergebnisse des sogenannten Runden Tisches den Neubau des Hallen- und Freibades weiter zu planen.







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