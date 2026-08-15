Sie wagt einen Neustart mit 42 Bad Neuenahrerin Ana Pola: Vom Trauma zur Künstlerin Michael Illjes 15.08.2026, 08:00 Uhr

i Ana Pola, 47 Jahre alt, will Künstlerin sein. Ob sie davon mal hauptberuflich leben kann, ist unklar, erstmal wolle sie sich aber einen Namen in der Szene machen, sagt sie. Michael Illjes

Mit 42 beginnt Ana Pola aus Bad Neuenahr ihr Leben neu zu erfinden. Auslöser ist die Flut vor fünf Jahren: Sie reißt alte Wunden auf, Pola verliert ihren Job. Sie greift zum Pinsel und wird Künstlerin. Über den Mut, noch einmal von vorn anzufangen.

In Polen verliert sie nach einer Wirtschaftskrise im Land ihren Job, im Ahrtal nach der Flut noch einmal. „Ich habe alles verloren“, sagt Ana Pola. Eine Sinnkrise. Heute stellt sie Bilder und Fotografien aus. Mit 42 entdeckt Pola die Kunst für sich, krempelt ihr Leben um.







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