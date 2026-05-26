Die Idee von Aron Noack, in Walporzheim ein Baumhaus-Hotel zu etablieren, ist im Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler auf ein geteiltes Echo getroffen. Nach mehrheitlichem Beschluss soll das Projekt nun nicht weiter unterstützt werden.
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Ein Baumhaushotel aus zehn Einzelbauwerken, auf Höhe der Baumwipfel installierte Wohnplattformen von jeweils 30 Quadratmeter Wohnfläche, errichtet am Waldrand in den Wingerten unweit des Weingutes Paul Schumacher im Großbereich der Gemeinde Walporzheim.