Haushalt 2026 der Kreisstadt Bad Neuenahrer Politik steht mehrheitlich hinter Etat Jochen Tarrach 17.12.2025, 17:00 Uhr

i Dieses Archivfoto von 2024 zeigt den Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler bei einer früheren Abstimmung. Martin Gausmann. Hans-Jürgen Vollrath

Mit dem Haushalt 2026 legt der Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler unter anderem fest, welche Vorhaben umgesetzt werden sollen. Welche Gedanken die Fraktionen umtreiben, das wurde bei der Haushaltsdebatte im Gremium deutlich.

Haushaltsdebatten werden im Allgemeinen als die Sternstunden der Parlamente bezeichnet. Auch im Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler haben am Montag bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes für 2026 alle Fraktionen die Gelegenheit genutzt, ihre Vorstellungen oder auch ihre Kritik darzulegen.







