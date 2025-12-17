Bad Neuenahrer Politik steht mehrheitlich hinter Etat

Mit dem Haushalt 2026 legt der Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler unter anderem fest, welche Vorhaben umgesetzt werden sollen. Welche Gedanken die Fraktionen umtreiben, das wurde bei der Haushaltsdebatte im Gremium deutlich.
Lesezeit 3 Minuten
Haushaltsdebatten werden im Allgemeinen als die Sternstunden der Parlamente bezeichnet. Auch im Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler haben am Montag bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes für 2026 alle Fraktionen die Gelegenheit genutzt, ihre Vorstellungen oder auch ihre Kritik darzulegen.