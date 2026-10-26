Schulleiter und Heimatforscher Bad Neuenahrer Karl Hatwig ist mit 93 Jahren gestorben Jochen Tarrach 26.10.2026, 16:00 Uhr

i Der ehemalige Schulleiter und Heimatforscher Karl Hatwig aus Bad Neuenahr ist gestorben. Archiv Martin Gausmann. Martin Gausmann

Als Pädagoge hat er Generationen geprägt, als Heimatforscher hat er Licht in die Geschichte von Lohrsdorf gebracht: Mit 93 Jahren ist Karl Hatwig in Bad Neuenahr-Ahrweiler nun verstorben.

Er war der letzte Schulleiter von Lohrsdorf und ein engagierter Heimatforscher: Der am 21. März 1933 in Bonn geborene Karl Hatwig aus dem Burgweg in Bad Neuenahr ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Bereits am 16. Oktober ging die Nachricht von seinem Tode wie ein Lauffeuer durch seinen Wohnort Bad Neuenahr und durch Lohrsdorf, Heppingen, Gimmigen und Kirchdaun.







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