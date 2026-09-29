Volksfest mit neuem Flair Bad Neuenahrer Herbstkirmes bietet einige Attraktionen Jochen Tarrach 29.09.2026, 06:00 Uhr

i Eine Schiffschaukel? Wie uncool! Sie hat aber nichts mit der Schiffschaukel aus der guten alten Zeit zu tun. Mit einer Frontlänge von 22 Metern wirbelt sie auf ihrer Sitzfläche gleich 50 Personen gemeinsam durcheinander. Jochen Tarrach

Bad Neuenahr feiert: Vom 2. bis 6. Oktober locken Tradition, Nervenkitzel und ein spektakuläres Finale. Auch dieses Jahr hat die Herbstkirmes wieder jede Menge Trubel und Fahrgeschäfte zu bieten.

Die traditionelle Herbstkirmes in Bad Neuenahr lockt vom Freitag, 2. Oktober, bis Dienstag, 6. Oktober, wieder mit waghalsigen Attraktionen. Drehende Kabinen, die immer rasanter durch die Luft wirbeln, eine große, hypermoderne Schiffschaukel, die darauf spezialisiert ist, ganz besondere Gefühle im Magen zu erzeugen, und ein Riesenrad, das in 38 Metern Höhe einen fantastischen Blick auf die Kreisstadt bietet, sind auf dem Kirmesgelände vertreten.







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