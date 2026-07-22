Kundenbindungssystem läuft gut
Bad Neuenahrer GrünCard wird 25 Jahre alt
Drei Jahren nach Einführung der GrünCard wurde der Verein Kundenbindungssysteme AW gegründet, hier der erste Vorstand mit (von l
Drei Jahren nach Einführung der GrünCard wurde der Verein Kundenbindungssysteme AW gegründet, hier der erste Vorstand mit (von links) Patrick Küpper, Volker Danko, Gisela Dieringer, Helmut Hölters, Ellen Franke, Gerd Weigl und Paul Nett.
Hans-Jürgen Vollrath

Die GrünCard ist das Kundenbindungssystem der Einzelhändler in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Karte verspricht Rabattaktionen und ein Punktesammelsystem. In diesem Jahr wird sie 25 Jahre alt. Ein Blick auf die Anfänge.

Lesezeit 2 Minuten
Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es in Bad Neuenahr-Ahrweiler das Kundenbindungssystem „GrünCard.“ Am 1. September des Jahres 2001 wurde die erste GrünCard ausgegeben, mittlerweile gehen 15.000 Kunden damit auf Punktejagd. Kundenbindungssysteme sind aktuell und damit in Zeiten wachsenden Onlinehandels wieder in aller Munde.
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