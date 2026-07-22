Die GrünCard ist das Kundenbindungssystem der Einzelhändler in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Karte verspricht Rabattaktionen und ein Punktesammelsystem. In diesem Jahr wird sie 25 Jahre alt. Ein Blick auf die Anfänge.

Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es in Bad Neuenahr-Ahrweiler das Kundenbindungssystem „GrünCard.“ Am 1. September des Jahres 2001 wurde die erste GrünCard ausgegeben, mittlerweile gehen 15.000 Kunden damit auf Punktejagd.

Kundenbindungssysteme sind aktuell und damit in Zeiten wachsenden Onlinehandels wieder in aller Munde.