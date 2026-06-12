Die Werbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler scheut keinen Aufwand, um den Einzelhandel in der Kreisstadt nach vorn zu bringen. Der Feierabendmarkt ist nur eine Aktion von mehreren. Und er läuft schon ganz erfolgreich.
Lesezeit 2 Minuten
Einen Erfolg zu wiederholen, ist immer eine schwierige Sache. Doch mit dem Feierabendmarkt am Donnerstag in Bad Neuenahr rund um Post- und Hauptstraße ist es der Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler durchaus gelungen, mit einem kleinen Showprogramm wieder an den Erfolg des ersten Feierabendmarktes im April anzuknüpfen.