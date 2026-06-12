Feierabendmarkt belebt Stadt Bad Neuenahrer Einzelhandel lockt Kunden mit Aktionen Jochen Tarrach 12.06.2026, 14:00 Uhr

i Staunende Zuschauer hatte Katharina Klein beim Feierabendmarkt in Bad Neuenahr bei ihrer Seifenblasenkunst. Jochen Tarrach

Die Werbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler scheut keinen Aufwand, um den Einzelhandel in der Kreisstadt nach vorn zu bringen. Der Feierabendmarkt ist nur eine Aktion von mehreren. Und er läuft schon ganz erfolgreich.

Einen Erfolg zu wiederholen, ist immer eine schwierige Sache. Doch mit dem Feierabendmarkt am Donnerstag in Bad Neuenahr rund um Post- und Hauptstraße ist es der Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler durchaus gelungen, mit einem kleinen Showprogramm wieder an den Erfolg des ersten Feierabendmarktes im April anzuknüpfen.







Artikel teilen

Artikel teilen