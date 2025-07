Auf hoher See befinden sich derzeit die Pflastersteine für die südliche Poststraße in Bad Neuenahr. Sie kommen mit dem Containerschiff aus China erst verspätet an. Damit ist die Fußgängerzone erst Ende September fertig. Das sorgt für Frust.

Wenn die Lieferketten im globalen Welthandel nicht funktionieren, kann das für Krisenstimmung in der Poststraße in Bad Neuenahr sorgen. Deren Fertigstellung verzögert sich, weil sich die Pflastersteine noch irgendwo auf einem Containerschiff auf dem Weg von China nach Hamburg befinden.

Betroffene Gesichter bei der Informationsveranstaltung der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG), die alle am Wiederaufbau der südlichen Poststraße beteiligten Firmen aufgeboten hat, um frustrierten Anliegern und Gewerbetreibenden zu erklären, warum der zugesagte Fertigstellungstermin, der 31. Juli, nicht eingehalten werden kann.

i Sie erklärten, warum es weitere Verzögerungen im Baufortschritt gibt (von links): Bastian Imenkamp von der Firma Metten, Jürgen Ritter von der Wahl GmbH, Reinhold Goisser von der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft, außerdem Vertreter des Planungsbüros Becker. Beate Au

Bei Anliegern liegen die Nerven blank

Aufgrund von unvorhergesehenen Verzögerungen bei der Materiallieferung von Pflastersteinen wird sich diese noch einmal um einige Wochen auf Ende September verschieben. Bei den Betroffenen liegen derweil die Nerven blank. Seit Dezember 2023 laufen im südlichen Teil der Poststraße die Bauarbeiten zur Sanierung der Innenstadt. Eine lange Durststrecke für Einzelhändler und Anwohner, die sich seitdem mit Provisorien abfinden müssen. Immer wieder musste die Stadt auf die Geduld der Anlieger hoffen, weil es in der südlichen Poststraße zu unvorhersehbaren Verzögerungen kam, da zusätzliche Maßnahmen durchgeführt werden mussten. Dazu zählten ein Trinkwasserstörfall, ein zu hoher Grundwasserstand in der Baugrube sowie die nachträglich eingeplante Fernwärmeversorgung, mit der man nach anfänglich mangelndem Interesse an einem Anschluss auf eine steigende Nachfrage reagiert habe, so der Erste Beigeordnete Peter Diewald.

i Die Asphaltarbeiten sollten ursprünglich bis 31. Juli abgeschlossen sein. Beate Au

Und nun wieder eine Verzögerung. Um die Wogen zu glätten, setzen Stadt und AuEG verstärkt auf Kommunikation und haben die Bürger unmittelbar nach der Hiobsbotschaft, die am 4. Juli eintraf, zum Dialog eingeladen. Der Erste Beigeordnete, Peter Diewald, versicherte vonseiten der Stadt: „Auch uns ist bei dieser Ankündigung das Herz in die Hose gerutscht.“ Und Reinhold Goisser von der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft sprach von einem schwierigen Tag. Aber man müsse die Kuh jetzt vom Eis holen.

Als Sofortmaßnahme kündigte Jürgen Ritter, Unternehmenssprecher der im Auftrag der AuEG arbeiteten Wahl GmbH, an, dass die Mannschaft verstärkt und auch an Samstagen gearbeitet werde. Auch Urlaube würden verlegt, um den neuen Termin Ende September einzuhalten. Man sei von der Lage überrascht worden, dass es bei einer von zwei georderten Chargen nun Lieferschwierigkeiten gebe. Man werde sofort handeln, wenn sich weitere Verzögerungen abzeichnen und in kurzen Zeitabständen nachjustieren.

i Das Graben von Löchern wird bald ein Ende haben. Für die Schwammstadt-Elemente fehlt noch der Stromanschluss. Der Einbau von Regenspeichern ist abgeschlossen. Beate Au

Bastian Imenkamp, Prokurist des Baustofflieferanten Metten, erklärte, dass die aus einem Steinbruch in China stammenden Steine über Seecontainer transportiert würden. Ziel: Hamburger Hafen, wo das Schiff in der ersten Augustwoche eintreffen soll. Nach Erledigung der Zollformalitäten und Transport zur Baustelle werde das Verlegen der Steine noch einmal drei Wochen dauern. Durchschnittlich würde diese Reise sieben bis acht Wochen dauern, jetzt seien es 12 bis 13 Wochen. In der Seefahrt gebe es inzwischen große Unwägbarkeiten mit fatalen Folgen für verlässliche Terminzusagen.

Imenkamp musste sich die vorwurfsvolle Frage anhören, warum man nicht so disponiert habe, dass das Material im Vorfeld gelagert werden könne. Er wies darauf hin, dass die Lagerkapazitäten begrenzt seien. Bisher sei der Produzent immer ein verlässlicher Partner gewesen. „Da geht man davon aus, dass es gut funktioniert“, so Imenkamp.

„Seit zwei Jahren warten wir sehr geduldig. Jetzt ist der Punkt da, wo es zu viel wird.“

Petra Kindhäuser, Galeristin

Dass auch die Bäume, die im Herbst in der Poststraße gepflanzt werden sollen, erst jetzt in die Ausschreibung gehen sollen, sorgte ebenfalls für Beunruhigung. „Dann gibt es wieder Verzögerungen“, so die Befürchtung. Goissen beruhigte. Die Vorlaufzeit sei hier ausreichend. Und vom Podium kam für die Anlieger der nördlichen Poststraße auch die gute Nachricht, dass hier alles nach Plan laufe. Hier hat Hugo Heinzen seinen Laden Plattenkiste. Er sprach von Umsatzeinbrüchen und davon, dass viele Kunden erst im Herbst wiederkommen wollen.

Petra Kindhäuser, Galeristin in der Poststraße, drückte aus, was viele in der Poststraße fühlen: „Seit zwei Jahren warten wir sehr geduldig. Jetzt ist der Punkt da, wo es zu viel wird.“ Sie glaubt, dass die jetzt gezeigte Übernahme von Verantwortung schon vor zwei Jahren fällig gewesen wäre. Zum Thema Pflastersteine aus China meinte sie: „Das ist doch natürlich eine Frage des Preises.“ Eine Anmerkung dazu hatte auch Andreas Lambeck von der Ahrtal Marketing GmbH. Der Ursprung des Materials widerspricht nach seinem Geschmack der Botschaft vom propagierten nachhaltigen Tourismus. Die Politik sollte sagen können, woher das Material kommt. Das dürfte den Akteuren bei Auftragserteilung an ein deutsches Unternehmen allerdings nicht bewusst gewesen sein, wie Diewald andeutete.

Kommunikation erwünscht

Damit alle wissen, wie es weitergeht, hatte die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Informationen zum Bausachstand und zum geplanten Bauablauf bis 31. Juli in ausgedruckter Form zum Mitnehmen ausgeteilt, verbunden mit dem Angebot, sich mit Fragen, Anmerkungen und Kritik sofort zu melden.

Wie geht es nach dem Ablaufplan nun weiter? Ab Ende Juli soll die Oberfläche barrierefrei im Bereich zwischen den Hausnummern 40 und 32 (zwischen Martin-Luther-Kirche und Café Barista) im Endzustand hergestellt sein. Von der Hausnummer 32 bis zum Kreuzungsbereich Kreuzstraße/Platz an der Linde wird die Straßenoberfläche mit der notwendigen Asphalttragschicht wiederhergestellt sein, sodass die Straßenfläche für die Gastronomie bereits genutzt werden kann, die Fußgängerwege bleiben weiterhin jederzeit begehbar, und alle Geschäfte sind erreichbar. Sobald die Pflastersteine geliefert wurden, kann die Verlegung der Steine im Übrigen erfolgen, was für den Straßenabschnitt von der Hausnummer 32 bis zum Kreuzungsbereich Kreuzstraße etwa drei Wochen dauern wird.