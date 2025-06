Es tut sich was auf der Strecke der Ahrtalbahn. Neben dem fortlaufenden Wiederaufbau bekommt der Bahnhof Bad Neuenahr ein neues Fahrgastzentrum und neue Ticketautomaten. Und auch an der Rheinschiene gibt es Neuigkeiten.

Das Fahrgastzentrum der Deutschen Bahn im schmucken Bahnhof in Bad Neuenahr ist seit dem 25. April geschlossen. Der Grund: Personalmangel. Jetzt tut sich dort etwas. Denn der Vertriebsdienstleister für die Fahrkarten und die Fahrkartenautomaten hat gewechselt. Zuständig ist nun die Transdev Vertrieb GmbH.

Bad Neuenahr geht Mitte Juni an den Start, Remagen folgt kurz darauf

Mitte Juni soll das Fahrgastzentrum, in dem Reisende sowohl Karten für den Nahverkehr als auch für den Fernverkehr erstehen können, im Bahnhof Bad Neuenahr wieder öffnen. Das Grundproblem des Personalmangels bleibt allerdings bestehen. Thomas Müller, Verbandsdirektor des SPNV-Nord, erklärt auf Anfrage unserer Zeitung dazu: „Unser neuer Vertriebsdienstleister, Transdev Vertrieb, hat eine hohe Verfügbarkeit der Fahrgastzentren zugesichert. Der SPNV-Nord wird die vereinbarten Öffnungszeiten überwachen und bei deren Unterschreitung eine Pönale, also eine Vertragsstrafe, erheben.“

i Das Reisezentrum im Remagener Bahnhof ist vorübergehend geschlossen. Martin Gausmann

Das Fahrgastzentrum in Remagen öffnet spätestens Ende Juni. Dort war die Verkaufsstelle wegen der Umstellung auf den neuen Dienstleister allerdings nur seit dem 26. Mai geschlossen. Die beiden Fahrgastzentren sollen dann zukünftig Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 16 Uhr geöffnet sein.

„Aus organisatorischen Gründen beendet DB Vertrieb den Verkauf in den bisherigen Reisezentren ab Mitte Mai. Durch den Wechsel des Vertriebspartners müssen die Räumlichkeiten im vereinbarten Zustand übergeben werden. Dadurch kommt es zu vorübergehenden Schließungen“, erklärt SPNV-Nord-Verbandsdirektor Thorsten Müller. „Diese Einschränkungen für die Bahnkunden bedauern wir sehr.“

Der SPNV-Nord, Organisator der Zugleistungen im Schienennahverkehr im nördlichen Rheinland-Pfalz, hatte im vergangenen Jahr die Aufträge für die Vertriebsdienstleistungen vergeben. Im Vergabeverfahren wurden Vertriebsdienstleistungen für einen Zeitraum von zehn Jahren mit Verlängerungsoption für zwei weitere Jahre ausgeschrieben – darunter das Anbieten von Fahrausweisautomaten und Fahrausweisentwertern und der sogenannte personenbediente Verkauf, also der Betrieb der Fahrgastzentren. Beide Dienstleistungen übernimmt nun die Transdev Vertrieb GmbH, die das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte.

Insgesamt müssen 150 Fahrkartenautomaten ausgetauscht werden

Bis Ende August plant das Unternehmen, rund 150 Fahrkartenautomaten in der Region auszutauschen. Genutzt werden die vorhandenen Stellplätze, nur in Ausnahmefällen werden neue Standorte für die Fahrausweisautomaten errichtet, heißt es vom SPNV-Nord. Zunächst würden die alten Automaten abgebaut. Danach erfolgt der Aufbau des neuen Fahrausweisautomaten sowie dessen Inbetriebnahme.

i Der neue Fahrkartenautomat am Bad Neuenahrer Bahnhof Martin Gausmann

„Dieser Geräteaustausch führt dazu, dass insbesondere an Bahnhöfen mit nur einem Fahrausweisautomaten vorübergehend leider kein Fahrkartenverkauf erfolgen kann. Der Ab- und Aufbau dauert einige Stunden, währenddessen keine Fahrkarten gekauft werden können“, sagt Verbandsdirektor Thorsten Müller. „Wir bitten die Fahrgäste, zwischenzeitlich die Fahrkarten online zu kaufen. Alternativ ist der Kauf beim Zugbegleitpersonal möglich. Bitte wenden Sie sich dafür unmittelbar bei Fahrtantritt an das Zugbegleitpersonal.“

i Das Reisezentrum im Remagener Bahnhof Martin Gausmann

Der Wiederaufbau und die Elektrifizierung der Strecke der Ahrtalbahn sind indes weiter in vollem Gange. Im Dezember sollen die ersten Züge wieder auf der vollständigen Strecke bis Ahrbrück fahren können. Die Gleisarbeiten sollen voraussichtlich bis September 2025 abgeschlossen sein. Noch endet die Strecke in Walporzheim. Insgesamt baut die Deutsche Bahn 13 Brücken neu, saniert weitere acht, erneuert alle Stützbauwerke und Durchlässe und stellt 16 Kilometer Gleise und sieben Bahnübergänge wieder her.

Was ein Fahrgastzentrum eigentlich macht

In Zeiten von Ticket-Apps und Fahrkartenautomaten mag sich manch einer fragen, wofür so ein Fahrgastzentrum eigentlich da ist. Thomas Müller, Verbandsdirektor des SPNV-Nord erklärt: „Die Fahrgastzentren bieten insbesondere ausführliche Beratung und Information zu Fahrkarten und Fahrplänen des Schienenpersonennahverkehrs. Neben dem Verkauf von Fahrkarten können diese dort auch – sofern laut Tarifbestimmungen zulässig – umgetauscht oder zurückgegeben werden. Zudem können Fernverkehrsfahrkarten für ICE, EC und IC erworben werden.“ Und wer nutzt das heutzutage noch? Auch darauf hat Müller eine Antwort: „Mit dem Smartphone sind tatsächlich bereits alle Fahrkarten und Informationen sowie viele Serviceleistungen erhältlich. Es gibt jedoch noch eine Gruppe von Fahrgästen, die eine persönliche Beratung und Information wünschen. An diese richten sich unsere Fahrgastzentren.“ dcc