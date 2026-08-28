Zwei Varianten für Hauptstraße Bad Neuenahr steckt Millionen in den Straßenausbau Jochen Tarrach 28.08.2026, 06:00 Uhr

i Die Hauptstraße ist eine der wichtigsten Querverbindungen in Bad Neuenahr. Jochen Tarrach

Nach den Flutschäden soll die kurze, aber wichtige Hauptstraße in Bad Neuenahr neu gestaltet werden – es geht dabei auch um mehr Platz für Radfahrer und veränderte Parkregeln. Der Stadtrat trifft im September eine endgültige Entscheidung.

Nur rund 400 Meter lang ist das Teilstück der Hauptstraße in Bad Neuenahr von der Hemmessener Straße/Ecke Sebastianstraße in Richtung Osten bis zum Beginn der Rathausstraße, dort, wo früher einmal das Autohaus Vornberger war. Doch gerade dieses Stück zählt neben der Heerstraße zu den wichtigsten innerstädtischen Verbindungen.







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