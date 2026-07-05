Es ist eine außergewöhnliche Ausstellung, die aktuell in der Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr zu sehen ist. Denn es geht um Menschen und deren besondere Geschichten.
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Es ist keine normale Ausstellung, welche die Fluthilfe des Malteser Hilfsdienstes unter dem Motto „Gesichter und Geschichten – Eine Ausstellung aus dem Ahrtal in Bild und Ton“ in der Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr noch bis zum 23. Juli zeigt. Sie dokumentiert in beeindruckenden wie großformatigen Porträts nur die Gesichter der Menschen, die besondere Geschichten aus ihrem Leben erzählen.