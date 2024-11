Kommune gibt Ratschläge Bad Neuenahr begegnet Klimawandel mit Wärmeplanung Jochen Tarrach 19.11.2024, 14:00 Uhr

i Eine ältere Gasheizung wie hier, hat zwar nicht sofort, aber auf absehbare Zeit ausgedient. Die kommunale Wärmeplanung gibt Ratschläge für CO2-arme Nachfolgesysteme. Jochen Tarrach

Derzeit beschäftigen sich viele Kommunen mit einer kommunalen Wärmeplanung. Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat jetzt dazu einen Beschluss gefasst.

Mit einer Wärmeplanung will die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler einen weiteren Schritt in die Zukunft machen. So hat der Stadtrat bereits im März 2023 beschlossen, einen Förderantrag zur Unterstützung für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung zu stellen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen