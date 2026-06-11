35 Jahre im Steigenberger
Bad Neuenahr: Barchef mixte schon Cocktails für Genesis
Seit 1991 ist Holger Karaschewitz Barchef im „Telegraf“ im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr.
Seit 1991 ist Holger Karaschewitz Barchef im „Telegraf“ im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr.
Silke Müller

Vor allem für die Stammgäste des Steigenberger Hotels in Bad Neuenahr ist er das Gesicht und die gute Seele hinterm Tresen: Holger Karaschewitz. Seit 35 Jahren arbeitet er dort als Barchef – und hat in dieser Zeit reichlich Prominenz kennengelernt. 

Lesezeit 4 Minuten
Die Bar „Telegraf“ im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr ist seine Bühne – und das schon seit 35 Jahren: Holger Karaschewitz oder einfach nur Holger, wie ihn seine Stammgäste nennen, arbeitet dort seit 1991 als Barchef. Eine lange Zeit, in der er vieles erlebt hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren