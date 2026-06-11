35 Jahre im Steigenberger Bad Neuenahr: Barchef mixte schon Cocktails für Genesis Silke Müller 11.06.2026, 09:00 Uhr

i Seit 1991 ist Holger Karaschewitz Barchef im „Telegraf“ im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr. Silke Müller

Vor allem für die Stammgäste des Steigenberger Hotels in Bad Neuenahr ist er das Gesicht und die gute Seele hinterm Tresen: Holger Karaschewitz. Seit 35 Jahren arbeitet er dort als Barchef – und hat in dieser Zeit reichlich Prominenz kennengelernt.

Die Bar „Telegraf“ im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr ist seine Bühne – und das schon seit 35 Jahren: Holger Karaschewitz oder einfach nur Holger, wie ihn seine Stammgäste nennen, arbeitet dort seit 1991 als Barchef. Eine lange Zeit, in der er vieles erlebt hat.







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