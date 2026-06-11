Vor allem für die Stammgäste des Steigenberger Hotels in Bad Neuenahr ist er das Gesicht und die gute Seele hinterm Tresen: Holger Karaschewitz. Seit 35 Jahren arbeitet er dort als Barchef – und hat in dieser Zeit reichlich Prominenz kennengelernt.
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Die Bar „Telegraf“ im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr ist seine Bühne – und das schon seit 35 Jahren: Holger Karaschewitz oder einfach nur Holger, wie ihn seine Stammgäste nennen, arbeitet dort seit 1991 als Barchef. Eine lange Zeit, in der er vieles erlebt hat.