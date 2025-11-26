Stau vermeiden, ÖPNV fördern Bad Neuenahr-Ahrweiler will bis 2035 Verkehr verbessern Jochen Tarrach 26.11.2025, 12:00 Uhr

i Wie soll die Mobilität der Zukunft in der Kreisstadt bewältigt und in die richtigen Bahnen gelenkt werden? Das ist die Frage im Fokuskonzept Moblilität für die Kreisstadt. Jochen Tarrach

Die Verkehrssituation in der Kreisstadt soll besser werden. Diesen Ansatz verfolgt ein Mobilitätskonzept, dessen Umsetzung der Rat jetzt beschlossen hat. Darin geht es nicht nur um Autofahrer, auch Fußgänger und Radfahrer spielen eine Rolle.

Nach der Flutkatastrophe 2021 soll der Wiederaufbau im Kreis in allen Bereichen aus einem Guss sein und nicht in einem riesigen, unzusammenhängenden Stückwerk enden. Besonders im Fokus steht dabei der Mobilitätssektor. Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat nun in seiner Sitzung am Montag das nun fertige Mobilitätskonzept zur Kenntnis genommen und bei zwei Gegenstimmen aus den Reihen der AfD beschlossen, bis 2035 mindestens 75 Prozent ...







