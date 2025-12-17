Haushalt 2026 der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler startet mit Millionenloch Jochen Tarrach 17.12.2025, 16:00 Uhr

i Eine Umgestaltung des Marktplatzes in Ahrweiler sieht der städtische Haushalt für 2026 vor. Jochen Tarrach

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Der Haushalt für das nächste Jahr weist ein millionenschweres Defizit aus. Doch die Verwaltung sieht sich zusammen mit dem Stadtrat auf dem Weg der Konsolidierung.

Bei einem Volumen von rund 106 Millionen Euro und einem Minus von fast 3,8 Millionen Euro im Ergebnishaushalt, das ist eine ganze Million weniger als im Jahr zuvor, gibt es für den Haushaltsplan 2026 der Kreisstadt noch längst keine Punktlandung.







Artikel teilen

Artikel teilen