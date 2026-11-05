Straßenbau in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler droht ein Verkehrschaos Thomas Weber 05.11.2026, 16:00 Uhr

i In die Sebastianstraße wird ein Sammler des Abwasserwerks verbaut, das geschieht unter einspuriger Verkehrsführung sozusagen als Pilotprojekt. Die von rechts kommende Ringener Straße muss dagegen unter Vollsperrung hergestellt werden. Thomas Weber

Weiträumige Einbahnregelungen und Vollsperrungen stehen in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler infolge von geplanten Straßenbauarbeiten bevor. Anwohner und Pendler müssen sich auf längere Umwege, mehr Stau und viel Geduld einstellen.

Damit der Wiederaufbau in der Kreisstadt vorankommt, werden Verkehrsteilnehmer mehr als drei Jahre lang wegen des überwiegenden Einbahnstraßenverkehrs starke Nerven brauchen. Das waren deutliche Worte, die rund 100 interessierte Bürger der Kreisstadt beim jüngsten Bürgerdialog der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) vernehmen mussten.







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