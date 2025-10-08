Sie war bereits in der Diskussion, nun kommt sie wirklich: eine Bürgerstiftung für die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie hat ein bestimmtes Ziel und wird sich zukünftig voraussichtlich stark auf den Wiederaufbau auswirken.
Lesezeit 3 Minuten
Die einstimmige Einsetzung einer Bürgerstiftung als Einrichtung des bürgerlichen Rechts war in der Sitzung des Stadtrates am Montag im Rathaus nach Worten von CDU-Fraktionsvorsitzendem Peter Ropertz und auch den Rednern der anderen Fraktionen „ein besonderer und fast schon historischer Augenblick für unsere Stadt“.