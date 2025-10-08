Neue Flutspenden generieren Bad Neuenahr-Ahrweiler bekommt seine Bürgerstiftung Jochen Tarrach 08.10.2025, 13:00 Uhr

i Wenn Spenden allgemeiner Art im Rathaus der Stadt eingehen, so ist deren Abrechnung und Verwaltung oft ein komplexes Problem. Durch die Gründung der Bürgerstiftung ist das gelöst. Jochen Tarrach

Sie war bereits in der Diskussion, nun kommt sie wirklich: eine Bürgerstiftung für die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie hat ein bestimmtes Ziel und wird sich zukünftig voraussichtlich stark auf den Wiederaufbau auswirken.

Die einstimmige Einsetzung einer Bürgerstiftung als Einrichtung des bürgerlichen Rechts war in der Sitzung des Stadtrates am Montag im Rathaus nach Worten von CDU-Fraktionsvorsitzendem Peter Ropertz und auch den Rednern der anderen Fraktionen „ein besonderer und fast schon historischer Augenblick für unsere Stadt“.







