Bad Neuenahr-Ahrweiler bekommt neue Bestattungssatzung

Es braucht neue Regelungen für die Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auch die Gebühren müssen an die neuen Begebenheiten angepasst werden. Denn die letzte Satzungsänderung stammt aus 2017.

Das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Kreisstadt muss – und damit auch die anhängige Gebührensatzung – generalüberholt und modernisiert werden. Hintergrund ist unter anderem das neue Bestattungsgesetz des Landes.

Die letzte Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen plus Gebührensatzung hat die Stadt im Juli 2017 erlassen.