Viele Kinder lernen dort schwimmen. Das Schwimmbad Calvarienberg hat eine hohe Auslastung – viel höher als früher. Sanierungen wurden deshalb nötig. Mitglieder des Schulstiftungsvorstands Calvarienberg erklären Hintergründe und die Badbedeutung.
Lesezeit 3 Minuten
Durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 spitzte sich die Schwimmbadlage in Bad Neuenahr-Ahrweiler erheblich zu. Zwar sollen das Familienbad TWIN und die Ahr-Therme wiederaufgebaut werden, doch noch ist schwer abzuschätzen, wann die beiden Bäder wiedereröffnet werden können.