Schwimmbad Calvarienberg
Bad erfüllt eine wichtige gesellschaftliche Rolle  
Viele Kurse im Schwimmbad Calvarienberg dienen dem Schwimmenlernen. Auch Kurse des Ahrtaler Reha-Sport-Zentrums finden dort regelmäßig statt.
Martin Gärtner

Viele Kinder lernen dort schwimmen. Das Schwimmbad Calvarienberg hat eine hohe Auslastung – viel höher als früher. Sanierungen wurden deshalb nötig. Mitglieder des Schulstiftungsvorstands Calvarienberg erklären Hintergründe und die Badbedeutung. 

Durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 spitzte sich die Schwimmbadlage in Bad Neuenahr-Ahrweiler erheblich zu. Zwar sollen das Familienbad TWIN und die Ahr-Therme wiederaufgebaut werden, doch noch ist schwer abzuschätzen, wann die beiden Bäder wiedereröffnet werden können.

