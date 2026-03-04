Schwimmbad Calvarienberg Bad erfüllt eine wichtige gesellschaftliche Rolle Lars Tenorth 04.03.2026, 16:00 Uhr

i Viele Kurse im Schwimmbad Calvarienberg dienen dem Schwimmenlernen. Auch Kurse des Ahrtaler Reha-Sport-Zentrums finden dort regelmäßig statt. Martin Gärtner

Viele Kinder lernen dort schwimmen. Das Schwimmbad Calvarienberg hat eine hohe Auslastung – viel höher als früher. Sanierungen wurden deshalb nötig. Mitglieder des Schulstiftungsvorstands Calvarienberg erklären Hintergründe und die Badbedeutung.

Durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 spitzte sich die Schwimmbadlage in Bad Neuenahr-Ahrweiler erheblich zu. Zwar sollen das Familienbad TWIN und die Ahr-Therme wiederaufgebaut werden, doch noch ist schwer abzuschätzen, wann die beiden Bäder wiedereröffnet werden können.







