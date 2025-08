In der gastronomischen Szene in Bad Breisig ist Bewegung. Zwar schließt das Grillhaus Kleine Taverne zum Jahresende, es wird aber ein anderes beliebtes Restaurant wiedereröffnen – und das schon sehr bald.

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Das Grillhaus Kleine Taverne an der B9 in Bad Breisig schließt zum Jahresende. Entsprechend sind die Reaktionen – vor allem auch bei den Touristikern der Quellenstadt.

„Wir hoffen, dass 2026 jemand die Nachfolge antritt, der eine ähnliche Qualität und einen ähnlichen Service bieten wird.“

Holger Klemm, Leiter der Tourist-Info Bad Breisig

„Das ist bedauerlich und sehr schade und ein großer Verlust für die Gastronomie in Bad Breisig“, sagt Holger Klemm, Chef der Tourist-Info Bad Breisig, im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn die Kleine Taverne stehe für sehr gute Qualität und sehr guten Service, so Klemm. „Aber es lässt sich leider nicht ändern“, bedauert der Leiter der Tourist-Info die Schließung des beliebten Grillhauses zum Ende des Jahres. Noch im Juli hatte sich die Kleine Taverne erstmals an der Kulinarischen Woche in Bad Breisig beteiligt – und das mit großem Erfolg.

Aber wie berichtet, möchten die Betreiber des Grillhauses, Theodora Zachari und ihr Ehemann Theologis Kachpanis, im kommenden Jahr nach Griechenland zurückgehen. Deshalb schließen sie ihr Restaurant in der Quellenstadt nach den Weihnachtsfeiertagen.

i Demnächst gibt es indische Küche im „Am Kamin". Sandra Brandau

„Wir hoffen, dass 2026 jemand die Nachfolge antritt, der eine ähnliche Qualität und einen ähnlichen Service bieten wird“, so Klemm. Denn die Gastronomie sei ein ganz wichtiger Bestandteil des touristischen Angebots, betont er. Gäbe es deutlich weniger davon in Bad Breisig, würde das ein wirtschaftliches Problem für die Stadt bedeuten, ist sich Klemm sicher. Aber im Moment sei man in der Vielfalt des kulinarischen Angebots noch gut aufgestellt. „Wir haben fast keinen Leerstand. Es wird aber immer schwieriger, Gastronomen zu finden für Betriebe, die aufhören“, weiß der Touristik-Chef.

In dieser Hinsicht gibt es aber auch positive Nachrichten aus der Quellenstadt. Denn demnächst wird „Am Kamin“ wiedereröffnen – als indisches Restaurant. Das hat Sandra Brandau stellvertretend für die Eigentümergesellschaft von „Am Kamin“, bestehend aus Anne und Tobias Blumenthal sowie Sandra und Daniel Brandau, unserer Zeitung mitgeteilt. „Wir haben ganz tolle Pächter gefunden“, freut sich Sandra Brandau. Sie seien in Indien geboren und in Deutschland aufgewachsen, und sie würden bereits ein weiteres Lokal in Bendorf betreiben. „Gelernt haben sie im Maritim in Bonn. Das sind Superprofis“, sagt Sandra Brandau über die künftigen neuen Bad Breisiger Gastronomen.

Dass „Am Kamin“ wiedereröffnet, dürfte auch Holger Klemm freuen. Denn ein ansprechendes gastronomisches Angebot ist gerade für einen touristischen Ort wie Bad Breisig von enormer Bedeutung. „Wir haben rund 1000 Hotelbetten und sehr viele Tagesgäste“, so Klemm. Aktuell sei man noch relativ gut aufgestellt – vor allem, was die internationale Küche angehe, meint er. „Aber was die regionale Küche betrifft, könnten wir noch zulegen“, wünscht sich Holger Klemm.