Der Spaß im kühlen Nass in den Römerthermen kann erneut beginnen: Seit Freitag ist das Bad wieder geöffnet – sehr zur Freude der treuen Besucher. Im Oktober vergangenen Jahres war das Bad geschlossen wegen eines Wasserschadens geschlossen worden.

Bad Breisigs Römerthermen bei der Wiedereröffnung. Martin Gausmann Endlich ist auch die Wassergymnastik in den Bad Breisiger Römerthermen wieder möglich. Martin Gausmann Ein Schwätzchen am Beckenrand Martin Gausmann Durch die Schleuse geht es ins Freie. Martin Gausmann Zur Wiedereröffnung sprudelt es überall. Martin Gausmann Auch Elektronisches Einchecken ist jetzt wieder möglich. Martin Gausmann Nach und nach kommen immer mehr Gäste zur Wiedereröffnung. Martin Gausmann Der Bereich für die Kinder in den Römerthermen. Martin Gausmann Letzte Deko im Gastronomiebereich Martin Gausmann Bad Breisigs Römerthermen bei der Wiedereröffnung. Martin Gausmann Am 9. Mai stand die Wiedereröffnung der Bad Breisiger Römerthermen an. Martin Gausmann Der erste Gast wird um 9 Uhr von Sonja Krautscheid empfangen. Martin Gausmann Die Römerthermen sind jetzt wieder geöffnet. Martin Gausmann Auch der Außenbereich ist nun wieder geöffnet. Martin Gausmann Torsten Genn bei der Wasserprobe zur Wiedereöffnung der Römerthermen. Martin Gausmann 1 / 15

Dass sich die Wiedereröffnung so lange hingezogen hat, hing mit Lieferschwierigkeiten einer Pumpe zusammen. Zwar war die Bestellung der benötigten Anlagen bereits am 23. Dezember 2024 herausgegangen, gleich nachdem die Versicherung die vollumfängliche Übernahme der Kosten am 20. Dezember 2024 zugesichert hatte. Doch dann machte das Unternehmen – es gibt bundesweit nur eines, das Pumpen herstellt, die Thermalwasser vertragen – den Plänen, zügig das Schwimmen in den Römer-Thermen erneut zu ermöglichen, einen Strich durch die Rechnung.

Jetzt aber können die Besucher das Badevergnügen wieder in vollen Zügen genießen. Gleichzeitig startet auch das Bistro unter neuer Leitung, und die Baby- und Kinderschwimmkurse beginnen auch wieder.