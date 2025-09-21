Stöbern, Schlemmen, Spaß haben - so lautet das Motto an diesem Wochenende in Bad Breisig und lockt damit Tausende in die Quellenstadt. Noch bis Montagabend wird dort der traditionelle Zwibbelsmaat gefeiert. Unsere Zeitung hat sich einmal umgeschaut.
Er gehört zu Bad Breisig wie der Kurpark, das Brunnenfest und der Stau auf der B9 – der Zwiebelmarkt, im lokalen Dialekt auch „Zwibbelsmaat“ genannt. Mit Wurzeln, die tief in die Vergangenheit reichen, erfreut das Spektakel noch heute Alt und Jung in der Quellenstadt.