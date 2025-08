Die Herabsetzung des Tempolimits von ehemals 50 auf nunmehr 30 km/h auf der B9 in Bad Breisig ist noch keine zwei Monate her. Aber sich daran zu gewöhnen, fällt so manchem schwer – im Gegenteil: Es wird Kritik in Richtung Stadtrat und Verwaltung laut.

„Verursacht ein innerörtlicher Stau kein Lärm und kein CO2? Davon wird es jetzt mehr geben.“

Der Bad Breisiger Franz Josef Schneider

„Seit der neuesten, für die meisten nicht nachzuvollziehenden Verkehrspolitik rauben sie unser Geld, rauben uns das Wohlbefinden in unserer Stadt und schaffen es tatsächlich, dass man sich auf der Straße im Auto in Bad Breisig nicht mehr wohlfühlt und Angst hat, etwas falsch zu machen“, ärgert sich der Bad Breisiger Franz Josef Schneider. Man habe als Autofahrer nur noch Augen für „Blitzerauto“ und „Dreibeine“, ergänzt er. „Seit mehr als 50 Jahren wohne ich in Bad Breisig und kann mich nicht erinnern, dass im Stadtbezirk große Unfälle passiert sind, die auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sind“, so Schneider weiter.

Dass für die viel befahrene B9 in der Quellenstadt „Lärmschutz“ deklariert worden ist, kann er nicht nachvollziehen. „Macht ein Auto mehr Lärm bei 30 km/h als bei 50 km/h?“, fragt Schneider. Das trifft ihm zufolge auch auf die CO2-Belastung zu. „Den Stau der Vergangenheit hatten wir notgedrungen im Griff. Verursacht ein innerörtlicher Stau kein Lärm und kein CO2? Davon wird es jetzt mehr geben“, ist sich der Bad Breisiger sicher. Wegen der fast gleichzeitigen Anschaffung eines gemeinsamen kommunalen Blitzers der Verbandsgemeinde (VG) Bad Breisig und der Stadt Remagen wittert er Abzocke. Zur Erinnerung: Im Juli 2022 hatten sich sowohl der VG-Rat Bad Breisig als auch der Remagener Stadtrat mehrheitlich dafür ausgesprochen, auf eigene Rechnung an den Straßen zu blitzen und zu kassieren. Im Nachgang wurde das entsprechende Gerät angeschafft.

i Wie die Stadt Neuwied haben auch die Verbandsgemeinde Bad Breisig und die Stadt Remagen einen gemeinsamen Blitzer. Ulf Steffenfauseweh

Schneider fragt sich, warum Sinzig bei dieser interkommunalen Kooperation nicht mit im Boot ist. Das hat dem Stadtverwaltung zufolge finanzielle Gründe, wie aus der Antwort aus Sinzig auf Anfrage unserer Zeitung vom Februar 2022 hervorgeht. Darin berichtet die Stadt von einem Treffen der Ordnungsamtsleiter im Verlauf des Jahres 2020, bei dem Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt worden seien.

„Hier wurde davon ausgegangen, dass die laufenden Kosten die Einnahmen in Höhe von circa 14.400 Euro im Jahr übersteigen würden“, so die Stadt Sinzig seinerzeit. „Weiterhin war zu bedenken, dass die Nachbarkommunen Remagen und Bad Breisig die Geschwindigkeitskontrollen überwiegend für die viel befahrene Bundesstraße B9 durchführen wollen. Dies kommt in Sinzig nicht in Betracht“, nannte die Stadtverwaltung einen weiteren Grund. Bereits bei einem informellen Austausch mit Mitgliedern des Hauptausschusses im Januar 2020 habe man sich klar gegen die Übernahme dieser Aufgabe ausgesprochen. Die Stadt Sinzig hat sich daher im Juli 2021 vor der Flutkatastrophe von weiteren Planungen zurückgezogen.

Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2019

Das Vorhaben, das Tempolimit auf der B9 in der Ortsdurchfahrt Bad Breisig von 50 auf 30 km/h zu drosseln, nahm bereits im Oktober 2019 an Fahrt auf. Damals hatte der alte Stadtrat nach einem Fraktionsantrag zur Prüfung entsprechender Maßnahmen die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Zuvor war im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Jugend- und Kulturbahnhof Bad Breisig ein Verkehrsgutachten vorgestellt worden, das ebenfalls die Einführung von Tempo 30 empfahl – mit dem Ziel, die Verkehrsbelastung zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und den Verkehrsfluss zu verbessern.

Doch bei Bürgern – wie bei Franz Josef Schneider – stößt die Maßnahme trotzdem auf Unverständnis. Er fordert die Verwaltung und den aktuellen Stadtrat auf, die Entscheidung aus dem Jahr 2019 zu überdenken. „Gäste in unserer Stadt, die das System nicht begreifen – wie die meisten unserer Bürger auch nicht – sammeln Bußgeldbescheide. Früher waren es Ansichtskarten. Es gibt viele Möglichkeiten Gäste zu vergraulen, das ist auch einer“, findet der Bad Breisiger.