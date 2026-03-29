Geringeres Minus als zuvor Bad Breisiger Finanzsanierung zeigt erste Erfolge Martin Ingenhoven 29.03.2026, 19:00 Uhr

i Die Stadt Bad Breisig muss massiv sparen. Oliver Berg/dpa. dpa

Der Stadtrat von Bad Breisig hat den Haushaltsplan für das Jahr 2026 jetzt einstimmig verabschiedet. Kein einfaches Unterfangen – so mussten doch massive Sparmaßnahmen eingepflegt werden.

In der Quellenstadt wird gern und mit Leidenschaft diskutiert. Sei es Tempo 30 auf der B9, die Römertherme oder der defizitäre Haushalt – in Bad Breisig scheut man kein offenes Wort. Kommt es aber darauf an, zeigt man Geschlossenheit – wie etwa in der jüngsten Stadtratssitzung, in der der Haushaltsplan für das Jahr 2026 verabschiedet wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen