Nach niedrigwasserbedingter Pause und Fahrplaneinschränkungen transportiert die Fähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen wieder Autos von bis zu 2,5 Tonnen Gewicht nach dem regulären Fahrplan. Doch nun sinkt der Pegel Andernach wieder.
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Die Fähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen ist seit Montag, 5. Oktober, wieder nach dem regulären Fahrplan auf dem Rhein unterwegs. Eine Einschränkung gibt es noch wegen des Niedrigwassers hinsichtlich der zu transportierenden Fahrzeuge: Diese dürfen derzeit nur maximal 2,5 Tonnen wiegen.