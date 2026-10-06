Verbindung nach Bad Hönningen
Bad Breisiger Fährchef hat Niedrigwasser fest im Blick
Am Montag, 5. Oktober, hat die Rheinfähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig wieder ihren regulären Fahrplan aufgenommen. We
Am Montag, 5. Oktober, hat die Rheinfähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig wieder ihren regulären Fahrplan aufgenommen. Wegen des Niedrigwassers werden bis auf Weiteres allerdings nur Fahrzeuge mit maximal 2,5 Tonnen Gewicht transportiert. (Symbolbild)
Thomas Frey. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Nach niedrigwasserbedingter Pause und Fahrplaneinschränkungen transportiert die Fähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen wieder Autos von bis zu 2,5 Tonnen Gewicht nach dem regulären Fahrplan. Doch nun sinkt der Pegel Andernach wieder.

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Die Fähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen ist seit Montag, 5. Oktober, wieder nach dem regulären Fahrplan auf dem Rhein unterwegs. Eine Einschränkung gibt es noch wegen des Niedrigwassers hinsichtlich der zu transportierenden Fahrzeuge: Diese dürfen derzeit nur maximal 2,5 Tonnen wiegen.
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