Der Auftakt zum Brunnenfest in Bad Breisig ist trotz frischen Wetters erfolgreich über die Bühne gegangen. Heute und am Wochenende wartet noch viel Programm auf die Besucher.

Es ist aus dem Festkalender der Quellenstadt nicht wegzudenken: das alljährliche Brunnenfest im Kurpark. Bereits seit Donnerstagvormittag regiert die neue Brunnenkönigin in Bad Breisig.

Brunnenkönigin ins Amt eingeführt

Gemeinsam mit der noch amtierenden Brunnenkönigin Sophie I.