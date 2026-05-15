Brunnenkönigin ist im Amt
Bad Breisiger Brunnenfest verzaubert wieder den Kurpark
Nach trug Sophie I. (links) das Diadem der amtierenden Brunnenkönigin, als sie am Donnerstagvormittag bei wechselhaftem Wetter m
Nach trug Sophie I. (links) das Diadem der amtierenden Brunnenkönigin, als sie am Donnerstagvormittag bei wechselhaftem Wetter mit ihrer Nachfolgerin Elia I. per Kutsche in den Kurpark rollte.
Martin Ingenhoven

Der Auftakt zum Brunnenfest in Bad Breisig ist trotz frischen Wetters erfolgreich über die Bühne gegangen. Heute und am Wochenende wartet noch viel Programm auf die Besucher.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist aus dem Festkalender der Quellenstadt nicht wegzudenken: das alljährliche Brunnenfest im Kurpark. Bereits seit Donnerstagvormittag regiert die neue Brunnenkönigin in Bad Breisig.

Brunnenkönigin ins Amt eingeführt

Gemeinsam mit der noch amtierenden Brunnenkönigin Sophie I.

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