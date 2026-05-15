Brunnenkönigin ist im AmtBad Breisiger Brunnenfest verzaubert wieder den KurparkMartin Ingenhoven15.05.2026, 06:00 UhriNach trug Sophie I. (links) das Diadem der amtierenden Brunnenkönigin, als sie am Donnerstagvormittag bei wechselhaftem Wetter mit ihrer Nachfolgerin Elia I. per Kutsche in den Kurpark rollte. Martin IngenhovenDer Auftakt zum Brunnenfest in Bad Breisig ist trotz frischen Wetters erfolgreich über die Bühne gegangen. Heute und am Wochenende wartet noch viel Programm auf die Besucher. Lesezeit 2 Minuten Es ist aus dem Festkalender der Quellenstadt nicht wegzudenken: das alljährliche Brunnenfest im Kurpark. Bereits seit Donnerstagvormittag regiert die neue Brunnenkönigin in Bad Breisig. Brunnenkönigin ins Amt eingeführtGemeinsam mit der noch amtierenden Brunnenkönigin Sophie I. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKreis AhrweilerFreizeit