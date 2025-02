Schwerdonnerstag Bad Breisig zwischen Himmel und Hölle 28.02.2025, 15:00 Uhr

i Im Himmel ist der Teufel los - unter diesem Motto zeigten Aktive der KG Bad Breisig bei der Playback-Show ein perfektes Spektakel. Jochen Tarrach

Die Sitzung des Damenkomitees in Bad Breisig ist legendär. Die geballte Energie der Begeisterung für den Karneval ist hier zu spüren - und dabei sind alle Generationen parat, wenn es auf die Bühne geht.

Wenn an Schwerdonnerstag in Bad Breisig die Jahnhalle bebt, dann ist das Damenkomitee wieder in seinem Element. Die Attraktion: das große Playback-Spektakel, diesmal unter dem Motto „Im Himmel ist der Teufel los“.Es hat schon Kultcharakter, wenn die fast 40 Aktiven aus den Reihen der KG bei der Sitzung des Damenkomitees in verschiedenen Rollen das große Playback-Spektakel auf der Bühne in Szene setzen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen