Bad Breisig muss die Sparschraube anziehen: Um wachsende Schulden einzudämmen, plant die Stadt Einschnitte und Einnahmeänderungen. Betroffen sind die Römer-Thermen und die Gastronomie am Rhein, aber auch die Vereine könnte es treffen.
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Die Quellenstadt wirtschaftet defizitär – seit Jahren wird mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Dies rügte im vergangenen Jahr auch die Kommunalaufsicht, die den Haushalt zwar erneut genehmigte, aber zugleich konkrete Maßnahmen einforderte, um die in den Jahren 2025 bis 2028 enorm anwachsende Verschuldung abzubauen.