Schulden müssen weniger werden Bad Breisig will bei Therme und Zwiebelmarkt sparen Martin Ingenhoven 25.03.2026, 17:00 Uhr

i Die Stadt Bad Breisig muss ihre Finanzen in den Griff bekommen. Boris Roessler/picture alliance/dpa

Bad Breisig muss die Sparschraube anziehen: Um wachsende Schulden einzudämmen, plant die Stadt Einschnitte und Einnahmeänderungen. Betroffen sind die Römer-Thermen und die Gastronomie am Rhein, aber auch die Vereine könnte es treffen.

Die Quellenstadt wirtschaftet defizitär – seit Jahren wird mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Dies rügte im vergangenen Jahr auch die Kommunalaufsicht, die den Haushalt zwar erneut genehmigte, aber zugleich konkrete Maßnahmen einforderte, um die in den Jahren 2025 bis 2028 enorm anwachsende Verschuldung abzubauen.







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