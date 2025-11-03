Trotz Finanzdefizit Bad Breisig will an seinen Römerthermen festhalten Martin Ingenhoven 03.11.2025, 15:00 Uhr

i Ein Schwätzchen am Beckenrand bei der Wiedereröffnung der Römerthermen nach der Sanierung im Mai 2025. Martin Gausmann

Die Römerthermen reißen ein großes Loch in den Haushalt der Stadt Bad Breisig. Dennoch will die Politik an der weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannten Kureinrichtung festhalten. Warum das so ist.

Seit Kurzem hat die Quellenstadt es schriftlich: Der Haushalt für das laufende Jahr ist zwar genehmigt, allerdings mit großen Auflagen für die zukünftige Haushaltsführung. So muss die Stadt Bad Breisig der Kommunalaufsicht ein Konzept vorlegen, wie sie gedenkt, in absehbarer Zeit wieder in ruhigeres finanzielles Fahrwasser zu gelangen.







