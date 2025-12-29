Bad Breisig wartet auch 2026 mit viel Programm auf

Das Jahr 2026 ist noch nicht gestartet, aber die Vorbereitungen und Planungen für die Veranstaltungen im kommenden Jahr haben schon lange begonnen – auch in Bad Breisig. Zahlreiche Höhepunkte locken wieder in die Quellenstadt.
Lesezeit 2 Minuten
Das kulturelle Angebot in der Stadt Bad Breisig ist groß. Einen Teil davon stellt stets die Tourist-Info auf die Beine. Die Aktiven sind schon eine ganze Zeit lang damit beschäftigt, die Veranstaltungen für 2026 zu planen. Und es gibt wieder jede Menge Programm.