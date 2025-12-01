Bad Breisig wäre gern Heimat für weitere Unternehmen

Die Stadtverwaltung von Bad Breisig hat über die Situation der Wirtschaftsförderung informiert. Dabei wurde klar: Es würden viele Firmen in der Quellenstadt gern expandieren und weitere würden sich dort gern ansiedeln. Doch beides ist nicht einfach.
Die Verwaltung der Stadt Bad Breisig informierte im Rahmen der jüngsten Bürgerversammlung über die Situation der Wirtschaftsförderung in der Quellenstadt. Im Bereich der Stadt Bad Breisig gibt es demnach derzeit 675 Unternehmen, die ein Gewerbesteueraufkommen von knapp 2,6 Millionen Euro generieren.